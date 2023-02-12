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НовостиОбщество12 февраля 2023 10:50

В Ревде простились с молодым участником СВО

Денису Рыболовлеву было всего 33 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Денису Рыболовлеву было 33 года. Фото: страница Татьяны Клепиковой в ВК

Денису Рыболовлеву было 33 года. Фото: страница Татьяны Клепиковой в ВК

В городе Ревда 12 февраля простились с 33-летнем участником специальной военной операции Денисом Рыболовлевым. Об этом сообщила глава города Татьяна Клепикова, присутствовавшая на церемонии прощания.

Денис Клепиков погиб во время выполнения боевого задания 19 января этого года. Его похоронили с воинскими почестями на городском кладбище.

- Ревда отдает долг почета и уважения нашему земляку Денису Сергеевичу Рыболовлеву. Мои искренние соболезнования родным и близким Дениса. Светлая память и вечная слава воину, погибшему в ходе СВО, - написала Татьяна Клепикова.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщала о гибели сержанта парашютно-десантного взвода Владимира Гладких из поселка Шаля. Доброволец погиб 26 января.