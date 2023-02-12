В Свердловской области еще 388 человек заболели COVID-19

Жители Свердловской области продолжают болеть коронавирусом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 12 февраля 2023 года официально подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки в медицинские учреждения с COVID-19 госпитализированы три человека, диагноз снят у 313 жителей Свердловской области. Пока количество заболевших за сутки граждан превышает число выздоровевших.
Случаев коронавируса с летальным исходом за сутки на Среднем Урале не зарегистрировано.