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НовостиЗдоровье12 февраля 2023 8:22

В Свердловской области еще 388 человек заболели COVID-19

Новых смертельных случаев не зафиксировано
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Свердловской области продолжают болеть коронавирусом

Жители Свердловской области продолжают болеть коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 12 февраля 2023 года официально подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в медицинские учреждения с COVID-19 госпитализированы три человека, диагноз снят у 313 жителей Свердловской области. Пока количество заболевших за сутки граждан превышает число выздоровевших.

Случаев коронавируса с летальным исходом за сутки на Среднем Урале не зарегистрировано.