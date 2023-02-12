В Нижнем Тагиле подвели итоги «Лыжни России»

Лыжня России в Свердловской области прошла 11 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подвели итоги забега «Лыжня России», который состоялся 11 февраля. Всего в разных городах Свердловской области в мероприятии приняли участие больше 70 тысяч человек.

В Нижнем Тагиле забег прошел на территории спортивного комплекса «Аист». Первыми здесь стартовали почетные гости мероприятия, пробежавшие дистанцию в 1923 метра в честь создания государственных органов в отрасли спорта в Свердловской области. После них забег пробежали 200 профессионалов.

Победителями «Лыжни России» в Нижнем Тагиле стали Евгений Белов и Юлия Ступак, которым вручили снегоходы. Оба победителя – профессиональные спортсмены и призеры различных соревнований.

Участники забега, занявшие со 2 по 10 место, получили сертификаты общим номиналом в 1 миллион рублей. Об этом информирует Департамент информационной политики региона.