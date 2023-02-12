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НовостиОбщество12 февраля 2023 6:48

В зоне СВО спасли солдата, который сутки пролежал с контузией на морозе

Об этом рассказал доброволец из Екатеринбурга
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Бойца с контузией доставили в военный госпиталь

Бойца с контузией доставили в военный госпиталь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доброволец из Екатеринбурга Платон Маматов уже несколько недель находится на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

В своем телеграмм-канале участник боевых действий рассказал о спасении 40-летнего русского солдата по имени Александр из Республики Марий Эл. Боец сутки пролежал в разбитой боевой машине пехоты на морозе рядом с погибшим товарищем.

У солдата оказалась тяжелая контузия. Бойцы, которые нашли солдата, отвезли его в военный госпиталь.

- Медики говорят, выжил чудом, - написал Платон Маматов.

Александра обнаружили не сразу, так как на поле боя никого не осталось.