В зоне СВО спасли солдата, который сутки пролежал с контузией на морозе

Бойца с контузией доставили в военный госпиталь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доброволец из Екатеринбурга Платон Маматов уже несколько недель находится на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

В своем телеграмм-канале участник боевых действий рассказал о спасении 40-летнего русского солдата по имени Александр из Республики Марий Эл. Боец сутки пролежал в разбитой боевой машине пехоты на морозе рядом с погибшим товарищем.

У солдата оказалась тяжелая контузия. Бойцы, которые нашли солдата, отвезли его в военный госпиталь.

- Медики говорят, выжил чудом, - написал Платон Маматов.

Александра обнаружили не сразу, так как на поле боя никого не осталось.