В Екатеринбурге ищут стоматолога на зарплату в полмиллиона рублей

Врачи-стоматологи получают зарплату выше среднего по Екатеринбургу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге на сайте hh.ru разместили объявление с вакансией стоматолога-хирурга-имплантолога, которому работодатель готов платить полмиллиона рублей. Речь идет о клинике «Анестик», расположенной в самом центре уральской столицы.

В пресс-службе hh.ru поясняют, что эта зарплата является самой высокой для стоматолога в Свердловской области, так как обычно максимальный заработок для специалистов этой профессии не превышает 230 тысяч рублей.

Также работодатели Екатеринбурга готовы платить ортопедам от 91 до 230 тысяч рублей, а стоматологи-хирурги могут получать от 69 до 172 тысяч рублей. Зубные терапевты получают от 60 до 150 тысяч рублей.