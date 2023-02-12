В Свердловской области объяснили резкий рост платы за капремонт

Цены на строительные материалы в регионе существенно подросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 января 2023 года тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов вырос на 40,9%. Теперь за один квадратный метр уральцы платят 14 рублей 81 копейку вместо 10 рублей 51 копейки.

В 2021 году изменений стоимости индексов составило 26%, в 2022 году – 14%. При этом, индексация тарифа составила всего 4% и уложилась в рамки официальной инфляции.

С февраля этого года подросли цены на строительные материалы, поэтому нужно либо сокращать объемы работ по капитальному ремонту, либо повышать индексы. От сокращения объема работ власть отказалась. Поэтому существенно вырос тариф. Об этом рассказал руководитель регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Ранее тариф повышали, основываясь на цифрах официальной инфляции в течение трех лет, сейчас же стоимость тарифа на капитальный ремонт власти могут повышать каждый год.