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НовостиСпорт12 февраля 2023 5:15

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо»

Уральцы оформили выход в плей-офф Кубка Гагарина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
"Шоферы" сумели обыграть соперника 11 февраля

"Шоферы" сумели обыграть соперника 11 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» в мачте чемпионата КХЛ 11 февраля на своей площадке обыграл соперников из минского «Динамо» со счетом 5:3. Таким образом, уральские хоккеисты официально оформили выход в плей-офф Кубка Гагарина.

«Автомобилист» открыл счет на пятой минуте игры, когда шайбу забил Брукс Мэйсек. До перерыва соперники из Минска успели ответить до перерыва. Во втором периоде они также забили две шайбы в ворота Игоря Бобкова.

В третьем периоде «шоферы» на второй минуте сократили разрыв, снова отличился Мэйсек. Спустя пять минут благодаря Георгию Белоусову счет удалось выровнять.

На 50-й минуте мачта Стефан да Коста вывел «Автомобилист» вперед, а в конце игры Белоусов сумел забить свою вторую шайбу в ворота соперника.

В итоге «Автомобилист» набрал 77 очков и оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. Сейчас у уральской хоккейной команды стартует турне по Дальнему Востоку из четырех матчей.