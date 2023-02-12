Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 февраля 2023 5:04

Владимир Путин наградил троих свердловчан

Медали и почетное звание получили металлурги и руководитель предприятия
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Президент наградил уральцев

Президент наградил уральцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин 11 февраля подписал Указ о награждения троих жителей Свердловской области государственными наградами.

Согласно документу награды получили двое металлургов и генеральный директор одного из крупных предприятий. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили вальцовщик холодного металла Каменск-Уральского металлургического завода Сергей Козлов и литейщик цветных металлов этого же предприятия Евгений Мынко.

Также, генеральный директор предприятия «Сервисавтоматика» Андрей Уткин награжден почетным званием «Заслуженный строитель РФ».