Владимир Путин наградил троих свердловчан

Президент наградил уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин 11 февраля подписал Указ о награждения троих жителей Свердловской области государственными наградами.

Согласно документу награды получили двое металлургов и генеральный директор одного из крупных предприятий. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили вальцовщик холодного металла Каменск-Уральского металлургического завода Сергей Козлов и литейщик цветных металлов этого же предприятия Евгений Мынко.

Также, генеральный директор предприятия «Сервисавтоматика» Андрей Уткин награжден почетным званием «Заслуженный строитель РФ».