В Свердловской области стоимость работ по капремонту выросла на 262 миллионов рублей

Капитальный ремонт в Свердловской области значительно подорожал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Свердловской области работы подрядчиком по капремонту жилых домов выросли в цене на 262 миллиона рублей. Об этом рассказал генеральный директора регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Подорожание работ связано с постановлением федерального правительства, которое в 2021 году разрешило менять стоимость контрактов до 30% из-за роста цен на строительные материалы.

- Эти деньги легли на плечи наших жителей, потому что с подрядчиками мы рассчитываемся деньгами, которые жители платят в виде взносов на капитальный ремонт, - рассказал Станислав Суханов.

В прошлом году региональный фонд капремонта начислил более 6 миллиардов рублей платы за капитальный ремонт жителям Свердловской области. С 1 января 2023 года взносы за капремонт в регионе выросли на 41%.