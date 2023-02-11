В Екатеринбурге пропал 46-летний водитель ГАЗон NEXT

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже месяц ищут 46-летнего мужчину. Игорь Кузнецов пропал 7 января 2023 года.

- Может передвигаться на авто ГАЗон Next белого цвета, - рассказывают в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Его приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, русые волосы.

Игорь был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную шапку.

В Екатеринбурге также продолжаются поиски 26-летнего парня-альбиноса Михаила Логинова. 21 января парень бесследно исчез, оставив личные вещи и записку с просьбой не искать его.

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