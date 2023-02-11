В Горном Щите задержали горе-мать за пьяное вождение

Местную жительницу остановил наряд ГИБДД в рамках рейда «Улица» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите сотрудники ГИБДД задержали горе-мать за пьяное вождение. Женщину, перевозившую своего ребенка, задержали и выписали штраф в рамках оперативно-профилактического рейда «Улица».

- Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Skoda, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения. При этом на переднем пассажирском кресле горе-мать перевозила малолетнего ребенка, - говорится в сообщении пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Профилактический рейд «Улица» был проведен в ночь с 10 на 11 февраля на территории Горного Щита. В ходе мероприятия полицейскими было проверено порядка 60 граждан, 11 объектов торговли, 35 транспортных средств.

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