В Свердловской области планируют ввести рекордный объем жилья в 2023 году

В 2022 году в Свердловской области было введено 2,942 млн. кв. м Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году планируют ввести рекордный объем жилья – почти три миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков во время пресс-конференции.

- Результаты текущего года должны быть выше, чем показатели прошлого. Мы надеемся максимально приблизиться к цифре 3 млн. кв. метров. Но резких рывков совершать не нужно, а нужно планово стремиться к целевым показателям 2030 года — 3,27 млн. кв. м жилья, - заявил Волков.

В 2022 году в Свердловской области было введено 2,942 млн. кв. м. жилья. Большее количество жилых зданий строится в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме, Белоярском округе, Березовском и Полевском.

Михаил Волков также назвал компании, которые обеспечивают наибольший ввод жилья городам региона. Это «РСГ- Академическое», «ЛСР. Недвижимость-Урал», «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Стройтэк».