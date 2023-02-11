Певица Линда сняла новый клип в Парке Маяковского

Одной из локаций в клипе стал каток «Северное сияние». Фото: telegram-канал Парка Маяковского

Певица Линда, прославившаяся благодаря хиту «Ворона» в конце 90-х, прилетела в Екатеринбург, чтобы снять новый клип на песню «Киты-Кошки». Это совместная работа с режиссером Александром Костыгиным.

Основными локациями для него стали каток «Северное сияние» в Парке Маяковского и Креативный кластер «Л52». Певица презентует клип в Екатеринбурге 14 февраля.

- Премьера состоится в 20.00 в Креативном кластере «Л52». По окончанию встречи всех ждет сюрприз, - написала певица в своей группе «ВКонтакте».

Работу также покажут на катке в Парке Маяковского на главном экране парка в 21:00.

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