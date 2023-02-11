В Нижнем Тагиле нашли труп мужчины в заброшенной воинской части

Следователи проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в заброшенной воинской части нашли тело мужчины. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка ГУМВД Валерий Горелых, скончавшимся оказался 39-летний местный житель. Предварительно, он умер от переохлаждения.

Тело уральца отправлено на судмедэкспертизу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- При внешнем осмотре телесных повреждений нет. Проверка проводится следственным отделом по ленинскому району города Нижний Тагил областного следственного комитета. Проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев, - заключил Александр Шульга.