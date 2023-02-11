Свердловская область заняла третье место в рейтинге по увеличению тарифов на капремонт

В Свердловской области плату за капремонт увеличили на 40% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капремонт. Его составило общероссийское движение «Народный жилищный инспектор».

Взносы за капитальный ремонт увеличили по всей стране с 1 января 2023. В Свердловской области они выросли более чем на 40%. Это третье место топа.

На первом месте оказалась Республика Марий Эл, где тарифы выросли на 66,7%. Вторую строчку занимает Алтайский край. В нем ставку повысили на 49,7%.

Напомним, с января 2023 года свердловчан перевели на единый одноставочный тариф за свет. После отмены повышения тарифов на электроэнергию в декабре 2022 года и введения новых тарифов в январе и повышения платы за капремонт сразу на 40% жители Свердловской области получили квитанции за январь и неприятно удивились – цифры у собственников жилья самые разные, но по отношению к декабрю во всех случаях выше.

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