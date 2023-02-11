В ФАС объяснили, за чей счет будут перепрограммированы счетчики свердловчанам

Расходы на перепрограммирование счетчиков заложены в цены на электроэнергию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральной антимонопольной службе РФ рассказали, что жители Свердловской области не будут платить за перенастройку электросчетчиков, так как расходы на перепрограммирование счетчиков заложены в цены на электроэнергию. Об этом говорится в ответе на запрос свердловскому депутату Андрею Кузнецову.

- При установлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков и тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям регулирующие органы включают в необходимую валовую выручку расходы на коррекцию времени встроенных часов приборов учета электроэнергии в связи с изменением порядка исчисления времени, установления тарифных зон суток, - говорится в документе.

Депутат Андрей Кузнецов посоветовал свердловчанам обращаться в Роспотребнадзор, если с них будут требовать деньги за перепрограммирование счетчиков.

Напомним, с января 2023 года свердловчан перевели на единый одноставочный тариф за свет. Ранее мы рассказывали, по какому тарифу уральцам платить за свет после отмены повышения тарифов на электроэнергию в декабре 2022 года и введения новых тарифов в январе.

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