В поселке под Краснотурьинском сгорел частный дом

Двенадцать спасателей прибыли тушить частный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Рудничный под Краснотурьинском произошел пожар. На улице Чапаева загорелся частный дом. Сообщение об этом поступило в пожарную часть в 17:45 10 февраля.

- На площади 50 квадратных метрах повреждены стены, чердачное перекрытие частного жилого дома, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место прибыли две пожарные машины и экипаж из 12 спасателей. В 17:53 они уже локализовали огонь. Спустя шесть минут пожар был потушен полностью. Свою работу спасатели завершили только после проливки и разбора сгоревших конструкций. Это заняло полчаса.

Ранее в Верхней Пышме случился пожар в пятиэтажке на улице Чапаева. Спасателям удалось эвакуировать 16 человек из задымленного здания. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. О пострадавших информации не поступало.

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