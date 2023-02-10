В Реже за убийство к 10 годам колонии приговорен 39-летний свердловчанин

Суд приговорил мужчину к 10 годам заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже к 10 годам колонии приговорили 39-летнего свердловчанина. Мужчина с ножом напал на своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В день нападения мужчина был сильно пьян. Вечером он решил зайти в гости к соседям. Однако те его выгнали. Разозленный свердловчанин пошел домой и взял там нож.

- Используя малозначительный повод, из личных неприязненных отношений, нанес один удар ножом в область шеи ранее незнакомого 26-летнего потерпевшего, - рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время пострадавший погиб. Свою вину за содеянное нападавший признал частично. Он отметил, что убивать соседа не планировал. Суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет колонии общего режима.

Ранее в Арамиле мужчину осудили на 9,5 лет за попытку убить знакомого топором. Свердловчанин поссорился с другом из-за чего и решил на него напасть.

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