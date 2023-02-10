Стали известны подробности исчезновения пропавшего в Екатеринбурге пенсионера

Мужчина нуждается в помощи. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал пенсионер, имеющий проблемы с памятью. 73-летний Михаил Васейкин не выходит на связь с 5 февраля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Так бывает у пожилых людей - он может назвать себя, ответит, как его зовут, но своего адреса не назовет. Память перенесла его в молодость, и он воспринимает себя на несколько лет моложе, чем есть на самом деле, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры «ЛизаАлерт».

Последний раз пенсионера видели в микрорайоне Птицефабрики 8 февраля. Сейчас может находиться рядом с железной дорогой, поскольку раньше мужчина работал там.

Мужчина может находиться в разных городах области. 6 февраля его видели в Арамиле, а через два дня уже на Старой Сортировке. Волонтеры предполагают, что пенсионер мог зайти в магазин или уехать куда-то на поезде. Пенсионер очень легко одет, на нем тонкая куртка и резиновые сапоги. Сейчас он может находиться в подъезде, для того чтобы погреться или переночевать.

- Он очень нуждается в нашей помощи. Дома его ждут жена, дочери и внуки, - добавили волонтеры.

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