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НовостиОбщество10 февраля 2023 17:42

В Полевском патологоанатому увеличили количество отпускных дней благодарю вмешательству прокуратуры

Отдых был положен врачу за тяжелые условия труда
Дарья ЧИПУРИНА
Прокуратура помогла врачу увеличить количество отпускных дней

Прокуратура помогла врачу увеличить количество отпускных дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском патологоанатому увеличили количество отпускных дней. Отдых положен врачу за тяжелые условия труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Врач работает в вредных условиях труда, такую оценку дали в городской больнице. По закону патологоанатому положены дополнительные дни отпуска, а именно 12 рабочих дней.

- Трудовым договором сотрудника установлено, что ему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд к медицинскому учреждению. Ведомство потребовало, чтобы сотруднику увеличили количество отпускных дней. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

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