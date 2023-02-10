В Полевском патологоанатому увеличили количество отпускных дней благодарю вмешательству прокуратуры

Прокуратура помогла врачу увеличить количество отпускных дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском патологоанатому увеличили количество отпускных дней. Отдых положен врачу за тяжелые условия труда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Врач работает в вредных условиях труда, такую оценку дали в городской больнице. По закону патологоанатому положены дополнительные дни отпуска, а именно 12 рабочих дней.

- Трудовым договором сотрудника установлено, что ему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней в связи с вредными и (или) опасными условиями труда, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд к медицинскому учреждению. Ведомство потребовало, чтобы сотруднику увеличили количество отпускных дней. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

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