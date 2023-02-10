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НовостиОбщество10 февраля 2023 16:50

В Кольцово задержали пассажира из Таджикистана с опасной партией меда

Подозрительный груз обнаружили во время ветеринарного контроля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов

Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира из Таджикистана, который хотел провезти в страну опасный мед неизвестного происхождения. Подозрительный груз обнаружили во время ветеринарного контроля ручной клади и багажа.

- Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. В итоге вся продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, изъята и уничтожена, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Иностранного нарушителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства». Материалы дела переданы в таможенные органы.