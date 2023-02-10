В Ревде сироте передали благоустроенную квартиру

Через суд молодому человеку удалось получить новую квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде прокуратура помогла сироте получить благоустроенную квартиру. Молодой человек в детстве остался без попечителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

24-летний свердловчанин пытался получить жилье несколько раз. Однако в этом ему отказывали в Управлении социальной политики № 5. На учет его не могли поставить несколько лет.

- Поскольку отказ повлек существенное нарушение жилищных прав местного жителя, прокуратура в Первоуральский городской суд направила исковое заявление к Управлению социальной политики № 5, - рассказали в ведомстве.

Также иски в суд получили региональное министерство строительства и развития инфраструктуры и «Фонд жилищного строительства». Прокуратура потребовала поставить свердловчанина на жилищный учет.

Суд удовлетворил требования. На данный момент администрация заключила договор социального найма жилого помещения. Парень получил новую квартиру.

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