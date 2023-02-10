В Екатеринбурге бездомный вынес дорогое оборудование из прачечной

Как оказалось, у злоумышленника уже были проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали бездомного, который вынес дорогое оборудование из прачечной. Все случилось еще к октябре прошлого года, 43-летний похититель забрал два монитора и системный блок, ущенрб от его действий составил 100 тысяч.

Как оказалось, у злоумышленника уже были проблемы с законом, его судили за кражи, грабежи и хранение наркотиков.

- По версии следствия, он реализовал похищенное имущество скупщикам. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного поместили под стражу, сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города.