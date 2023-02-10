В Нижнем Тагиле полицейские задержали закладчицу из Омска

На омичку завели уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полицейские поймали закладчиков. Патрульные обратили внимание на подозрительных парня и девушку, выходивших из лесополосы. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Парень и девушка озирались по сторонам, явно чего-то опасаясь. Такое поведение характерно для «закладчиков» и хорошо знакомо сотрудникам полиции. Вопрос полицейских о цели нахождения молодых людей в лесном массиве заставил пару заметно занервничать, и они начали путаться в своих ответах, - рассказали в полиции.

Молодых людей отвезли в отдел полиции для разбирательств. Там они признались в том, что распространяют наркотики. Закладчиками оказались 19-летняя и 28-летний жители Омска. Доказательства преступлений нашли и в телефонах молодых людей.

Полицейские нашли тайники. По городу были обнаружены больше 35 грамм метилэфедрона. На омичку завели уголовное дело, ее знакомый проходит свидетелем по делу.

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