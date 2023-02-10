В Екатеринбурге рецидивист, вооружившись канцелярским ножом, изнасиловал девушку

Мужчина ранее уже отбывал наказание за изнасилование. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Екатеринбурге рецидивист напал на девушку с канцелярским ножом. Мужчина изнасиловал свердловчанку, после чего скрылся. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В сентябре 2022 года 46-летний уроженец Красноуфимска пьяным напал на свердловчанку. Он вооружился канцелярским ножом и надел на лицо маску-балаклаву.

- В темное время суток прибыл к остановке общественного транспорта, расположенной в одном из малолюдных мест Октябрьского района Екатеринбурга, вблизи лесного массива. Дождавшись, когда из автобуса выйдет одинокая гражданка (ею оказалась совершеннолетняя девушка), он проследовал за ней. Выждав удобный момент, злоумышленник напал на девушку, - рассказали в Следственном комитете.

При этом нападавший также забрал у пострадавшей деньги. После поспешил скрыться. Однако девушка обратилась в полицию. Преступника удалось найти в тот же день. Нападавшим оказался неоднократно судимый за изнасилование и насильственные действия. Последний срок завершился в 2021 году.

Суд вынес рецидивисту приговор за совершенное преступление. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

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