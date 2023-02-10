На Урале мужчина освободился из колонии и в тот же день попался на нарушении закона

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В поселке Восточный мужчина освободился из колонии № 45 и в тот же день попался на нарушении закона: 10 февраля он пытался передать за периметр партию мобильных телефонов.

Работники исправительного учреждения быстро задержали злоумышленника с «запрещенкой».

- Попытка была пресечена сотрудниками оперативного отдела учреждения. Гражданин задержан, у него изъяли семь сотовых телефонов. На него был составлен протокол за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Кстати, только в прошлом году сотрудники учреждений изъяли около 700 телефонов.

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