Программа по социальной газификации в регионе идет с опережением плана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше 60 тысяч человек подали заявки на подключение домов к газу. Примечательно, что 40 тысяч заявок уже находятся в работе, по ним заключены договоры на подключение.

- Программа по социальной газификации в регионе идет с опережением плана. Техническая возможность для подключения создана для 51 тысячи домов, по плану – до конца года создать возможность для 70 тысяч домов, - уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников по проекту социальной газификации. В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Мэрам поручено разработать дорожные карты по подключению каждого дома.