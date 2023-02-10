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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:47

В Свердловской области больше 60 тысяч человек подали заявки на подключение домов к газу

Примечательно, что 40 тысяч заявок уже находятся в работе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Программа по социальной газификации в регионе идет с опережением плана

Программа по социальной газификации в регионе идет с опережением плана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше 60 тысяч человек подали заявки на подключение домов к газу. Примечательно, что 40 тысяч заявок уже находятся в работе, по ним заключены договоры на подключение.

- Программа по социальной газификации в регионе идет с опережением плана. Техническая возможность для подключения создана для 51 тысячи домов, по плану – до конца года создать возможность для 70 тысяч домов, - уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников по проекту социальной газификации. В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры, сообщают в департаменте информационной политики региона.

Мэрам поручено разработать дорожные карты по подключению каждого дома.