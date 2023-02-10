На концерт Shaman в Екатеринбурге раскупили все билеты

Все билеты оказались раскуплены за две недели до концерта Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге раскупили все билеты на концерт певца Shaman (Ярослав Дронов). Автор хитов «Я русский» и «Встанем!» выступит 24 февраля в «Космосе».

- Нет свободных мест, - указано на сайте городских зрелищных касс.

В уральскую столицу Ярослав Дронов приезжает в третий раз. До этого он давал концерт 11 декабря, и все билеты также были распроданы за несколько дней до концерта.

SHAMAN ворвался в музыкальную повестку совершенно неожиданно. В начале 2022 года он выпустил патриотическую песню «Встанем», а в июле 2022 года его клип на песню «Я русский» за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube. Сейчас певец считается главным символом патриотизма в стране и на отечественной сцене.

Недавно он выпустил клип на новую песню «Исповедь», который за считанные дни собрал почти 4 миллиона просмотров.