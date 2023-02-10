В Екатеринбурге патрульные задержали 26-летнего парня за перевозку партии наркотиков

Нарушителем закона оказался уроженец поселка Черемухово, при нем нашли 2,42 грамма мефедрона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 26-летнего жителя уральского поселка за перевозку партии наркотиков. Все произошло 8 февраля на улице Смазчиков. Во время дежурства полицейские заметили подозрительного прохожего, который сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых сверток был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном. Вес изъятого составил 2,42 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть, нарушителем закона оказался уроженец поселка Черемухово. При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, - добавили в полиции.