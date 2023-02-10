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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:04

В Екатеринбурге патрульные задержали 26-летнего парня за перевозку партии наркотиков

Во время дежурства полицейские заметили подозрительного прохожего
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Нарушителем закона оказался уроженец поселка Черемухово, при нем нашли 2,42 грамма мефедрона

Нарушителем закона оказался уроженец поселка Черемухово, при нем нашли 2,42 грамма мефедрона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали 26-летнего жителя уральского поселка за перевозку партии наркотиков. Все произошло 8 февраля на улице Смазчиков. Во время дежурства полицейские заметили подозрительного прохожего, который сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- В присутствии понятых сверток был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном. Вес изъятого составил 2,42 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть, нарушителем закона оказался уроженец поселка Черемухово. При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, - добавили в полиции.