В Нижнем Тагиле местный житель засудил РИЦ за отписку на запрос

Также расчетный центр должен выплатить мужчине пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный житель засудил расчетный информационный центр из-за отказа предоставить информацию о хранении его персональных данных. Как выяснилось, он отправил запрос еще в октябре 2021 года.

- Мужчина хотел знать, кто конкретно имеет доступ к его персональным данным, источник их получения, кроме того он хотел получить сведения о передаче его персональных данных. В ноябре 2021 года Евгений получил отклик на свой запрос от АО «РИЦ», но ответов на свои вопросы там не нашел, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

После этого мужчина обратился с жалобой в Роскомнадзор, там составили протокол за «Невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ обязанности». В марте 2022 года АО «РИЦ» оштрафовали на 40 тысяч.

Также расчетный центр должен выплатить мужчине пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.