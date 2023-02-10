В Екатеринбурге родственникам погибшего на спецоперации ефрейтора вручили Орден Мужества

Награду они получили из рук главы администрации района. Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге родственникам погибшего на спецоперации Вячеслава Чурова вручили Орден Мужества. Награду они получили из рук главы администрации Орджоникидзевского района.

- Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества, - уточнили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.

Ранее стало известно, что во время спецоперации 26 января погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля Владимир Гладких. Он был добровольцем. До этого Владимир Гладких работал на Свердловской железной дороге.

- Ушел добровольцем и принимал активное участие в боевых действиях, защищая Родину. Вечная память воину, искренние соболезнования его родным и близким, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев.

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