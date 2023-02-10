Двадцать отечественных тепловозов новой серии поступило на СвЖД в 2022 году

Тепловоз 2ТЭ25КМ из первой партии. Фото из архива РЖД

По итогам 2022 года на Свердловскую железную дорогу поступило 20 отечественных магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ. Эти машины встали на замену тепловозов предыдущих серий и будут водить поезда с нефтехимическими грузами на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Новый тепловоз способен водить более тяжелые (на 20% больше) составы, чем его «предшественник» локомотив серии 2ТЭ116, имеет увеличенный коэффициент использования мощности дизеля. Также в числе важных преимуществ – простота и удобство в обслуживании.

ОАО «РЖД» планомерно обновляет парк тягового подвижного состава Свердловской магистрали. Всего в 2022 году на дорогу поступило 40 локомотивов (все отечественного производства). Помимо тепловозов 2ТЭ25КМ, получено девять грузовых электровозов 3ЭС6 «Синара» (с бустерной секцией), один маневровый тепловоз ТЭМ14 и 10 тепловозов серии ТЭМ18ДМ.

В текущем году планируется увеличить объем инвестиций в обновление локомотивного парка. В планах – получение еще 25 тепловозов 2ТЭ25КМ, 10 новейших магистральных электровозов «Малахит» в трехсекционном (3ЭС8) и двухсекционном (2ЭС8) исполнении, 13 локомотивов 3ЭС6 «Синара» и двух маневровых тепловозов ТЭМ14.

Использование новых современных локомотивов позволяет СвЖД повышать качество и надежность грузовых перевозок, снижать эксплуатационные расходы и техногенное влияние на окружающую среду.

Грузовые магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ – полностью отечественная разработка. Выпуск этих локомотивов налажен на Брянском машиностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»). Все основные узлы и агрегаты, используемые в конструкции тепловоза, производятся в России.