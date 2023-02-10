В Екатеринбурге на продажу выставили метеорит

Фото: портал объявлений Avito

Житель Екатеринбурга выставил на продажу несколько кусков метеорита. Необычное объявление появилось на портале Avito. По словам автора, космический объект распался на четыре части.

- Все они были собраны восемь лет назад в Свердловской области, координаты есть. На данный момент осталось две части. Цена за одну составляет 3.75 миллиона рублей, - заявляет автор объявления.

Напомним, что в ночь на 7 июня прошлого года жители Екатеринбурга в очередной раз могли загадать желание, которое точно бы сбылось: горожане увидели, как по темному небу летит яркий метеорит. Ученые уверены в том, что уральцы снова стали свидетелями падения небесного тела.

- Пока мы нашли только одно видео с объектом, похожим на метеорит. Но уже сейчас можно сказать со 100-процентной уверенностью, что это точно болид, - рассказывал «КП-Екатеринбург» руководитель метеоритной экспедиции УрФУ Виктор Гроховский.