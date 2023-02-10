В Югре предложил ввести «кочевые выплаты»

Коренным народам Ямала могут назначить выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре предложили ввести «кочевые выплаты» для жителей региона, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью. С таким предложением выступил сенатор Александр Новьюхов, пишет издание ugra-news.ru.

Также в округе решается вопрос с трудоустройством коренных малочисленных народов Севера, так как число безработных граждан продолжает оставаться довольно большим. Особенно актуальна эта проблема в отдаленных малонаселенных деревнях.

Именно поэтому «кочевые выплаты», которые уже ввели в соседнем ЯНАО, станут хорошей поддержкой для жителей Югры.