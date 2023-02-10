Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самыми дорогими свиданиями к 14 февраля

Дороже праздник обойдется в Москве и Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга на романтические свидания в честь Дня всех влюбленных придется заплатить ощутимо больше, чем в других городах страны. Оказалось, уральская столица вошла в топ-10 городов с самой высокой стоимостью свидания.

Такие данные выявили в аналитическом проекте Tinkoff Data, где проанализировали траты клиентов к 14 февраля за последние четыре года.

- В этом году россияне потратят на свидание на 14% больше, чем год назад. Жителям Екатеринбурга отметить праздник обойдется в 5696 рублей — это один из самых высоких показателей по стране, - рассказывают в пресс-службе проекта.

Больше за романтичный вечер выложить придется только влюбленным парам в Москве, где стоимость свидания близится к девяти тысячам рублей, в Санкт-Петербурге и Калининграде, где в среднем на праздник прогнозируют траты в 6500 рублей. В лидеры вырвались также Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.

А вот дешевле всего среди крупных городов России свидание выйдет в Перми. Там отметить День Святого Валентина будет стоить всего 4629 рублей.