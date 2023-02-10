За четыре месяца мужчина накопил долг размере 64 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новой Ляли отправили в колонию из-за неуплаты алиментов, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Во время разбирательства выяснилось, что с мая 2019 года он должен был ежемесячно отдавать шестую часть своих доходов.

- В ноябре 2021 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако выводов мужчина не сделал, из-за чего за четыре месяца накопил долг размере 64 тысяч рублей. Верхотурский районный суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.