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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:22

Жителя Новой Ляли отправили в колонию из-за неуплаты алиментов

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
За четыре месяца мужчина накопил долг размере 64 тысяч рублей

За четыре месяца мужчина накопил долг размере 64 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Новой Ляли отправили в колонию из-за неуплаты алиментов, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Во время разбирательства выяснилось, что с мая 2019 года он должен был ежемесячно отдавать шестую часть своих доходов.

- В ноябре 2021 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако выводов мужчина не сделал, из-за чего за четыре месяца накопил долг размере 64 тысяч рублей. Верхотурский районный суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.