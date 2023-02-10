В Югре будут регистрировать браки 14 февраля

14 февраля в ЗАГСах будет ажиотаж Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 14 февраля, можно будет узаконить отношения во время отделениях ЗАГСов региона. В этот день здесь будет ажиотаж.

Так, например, в Сургутском районе этот День всех влюбленных уже полностью расписан под бракосочетания. Также продолжается запись на другие красивые даты 2023 года. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Уже сейчас в ЗАГСах Югры принимаются заявки на проведение бракосочетаний 8 июля, в День семьи, любви и верности. Также с прошлого года пары могут подавать заявления в любые отделения ЗАГСа региона без привязки к прописке.