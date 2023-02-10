Нижний Тагил накроют магнитные бури

В феврале в Нижнем Тагиле зафиксируют несколько магнитных бурь Фото: Лев ИСТОМИН

В феврале 2023 года в Нижнем Тагиле ожидается несколько магнитных бурь с геомагнитной активностью от 2 до 3 баллов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Так, с 13 до 19 февраля геомагнитная активность составил 2 балла по девятибалльной шкале, а в выходные индекс подрастет до трех баллов. Также трехбалльные магнитные бури пройдут в период с 22 по 24 февраля.

По словам медиков, во время геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость, скачки давления и усталость. В такие периоды лучше отказаться от употребления спиртных напитков, энергетиков и не курить.