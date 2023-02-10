В Екатеринбург привезли 605 декоративных птиц

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области

В аэропорт Кольцово из Краснодарского края 10 февраля привезли 605 декоративных птиц. Волнистых попугаев, амадин и карелл проверили специалисты отдела государственного ветеринарного надзора.

- Ветеринарный контроль за ввозом подконтрольного товара провели специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области в пограничном контрольном ветеринарном пункте, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что при выполнении контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. У птиц были все необходимые документы и отрицательные результаты лабораторных исследований на орнитоз, грипп и сальмонеллез.

Птицы до отправления в Екатеринбург в течение 30 календарных дней находились на карантине. После оформления попугаев, амадин и карелл доставят в один из зоомагазинов столицы Урала.

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