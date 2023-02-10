На Урале задержали беременную девушку с мужем, грабивших пенсионеров

В отношении парочки возбуждено два уголовных дела Фото: предоставлено В.Н.Горелых

В Каменске-Уральском задержали девушку на седьмом месяце беременности и ее мужа, грабивших пенсионеров. Пара из Тюмени жила в Екатеринбурге, а занималась обманом пожилых людей в Каменске-Уральском.

- Арсений и Вероника, 2004 года рождения, так зовут наших подозреваемых, совершили, как минимум, два факта обмана пожилых женщин по распространенной среди мошенников схеме «Ваш родственник попал в ДТП», - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Жертвами пары молодых злоумышленников стали бабушки, живущие в домах на улицах Паровозников и Калинина в Каменске - Уральском. Одной из пенсионерок, которую обманула парочка, стала 95-летняя женщина. Молодой человек втирался в доверие к пожилым людям, представляясь водителем скорой помощи или сотрудником полиции. Его жена при этом, как отмечают в полиции, молчала.

Полицейские кстати вернули пострадавшим украденные беременной девушкой и ее парнем деньги, так как задержали их до того, как они передали «заработанное» своим работодателям.

В отношении парочки возбуждено два уголовных дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Молодого человека отправили в СИЗО.

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