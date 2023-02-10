Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 февраля 2023 10:17

На Ямале мужчине, которого связал брат и бросил в тундре, ампутировали ноги

Ссора родственников привела к трагедии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина отморозил ноги после ссоры с братом. Фото: портал "Ямал 1"

Мужчина отморозил ноги после ссоры с братом. Фото: портал "Ямал 1"

На Ямале 33-летний житель поселка Гыды стал жертвой собственного брата, который связал его и бросил умирать на морозе в тундре. ЧП произошло 23 января этого года, пишет портал «Ямал 1».

Мужчину с признаками обморожения доставили в центральную районную больницу, где ему пришлось ампутировать ноги. Сейчас медики пытаются сохранить пострадавшему мужчине пальцы рук.

Как выяснилось, конфликт между братьями произошел в состоянии алкогольного опьянения. Теперь нападавший находится под следствием.