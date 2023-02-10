Ежедневная посещаемость мобильной версии крупного интернет-банка выросла на треть

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Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января - более 10,6 млн. Клиенты сегодня активно прибегают к использованию дистанционных каналов – на сегодняшний день доля пользователей интернет-банка превышает 72%. Аудитория постоянно растет – только за прошлый год она увеличилась более чем на 10%. Свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными.

Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: в январе клиенты открыли онлайн более 81% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает ЖКУ и услуги связи. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и его востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году.

«Клиенты могут изучить онлайн-услуги банка, а также воспользоваться персональными предложениями, узнать о статусе своих заявок по кредиту наличными и автокредитам в разделе «Услуги». При выборе любого продукта или услуги можно сразу перейти к оформлению», - рассказали в банке.