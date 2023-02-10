Ямал вошел в число лучших регионов по качеству жизни

В городах Ямала комфортно жить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку лучших регионов России по качеству жизни, занял четвертую позицию рейтинга. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. В опросе приняли участие 260 тысяч человек из разных регионов России.

Участники опроса отвечали на вопросы по десяти направлениям от возможности самореализации до состояния экологии. В нынешнем рейтинге Ямал улучшил позиции по большинству показателей. Так, на 10% сократилось время ожидания приема у врачей: по стране оно составляет 14 дней, а на Ямале – 12 дней.

Результаты исследования за 2022 год представлены президенту Владимиру Путину. В лидерах также оказались ХМАО, Татарстан, обе столицы, Чечня.