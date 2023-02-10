Банк зафиксировал двукратный рост объема входящих переводов через СБП

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За год их объем увеличился в два раза, превысив 1 трлн рублей. Половина операций пришлась на пополнение собственных счетов.

Переводы через СБП стали не только привычным способом безналичных расчетов, но и удобным вариантом пополнения своего счета в других банках. По итогам года этот сервис значительно потеснил ранее популярный способ перевода с карты на карту: потребители предпочитают пользоваться более выгодным решением, выбирая СБП с отсутствием комиссии в рамках лимита. Активно развивается новый сервис Me2Me Pull (или, как его называют, «стягивание» со счета в другом банке) через СБП, который по оценкам экспертов банка в ближайшей перспективе станет одним из массовых способов безналичного пополнения счетов клиентов.

«В 2022 году в дополнение к переводам СБП по номеру телефона, наш банк одним из первых запустил еще одно решение для пополнения счетов – переводы СБП Mе2Mе Pull. По нашим оценкам, в ближайшие два года на рынке такой сервис «стягиваний» станет одним из привычных способов безналичного пополнения счета. Его основное удобство в том, что клиенты могут переводить деньги со своих счетов в других банках через СБП, не выходя из ВТБ Онлайн. От аналогичных сервисов такой перевод отличает и удобство процесса – для пополнения счета не нужно вводить реквизиты или номер телефона. В целом, интеграция Системы быстрых платежей в единый сценарий переводов обеспечит дальнейший рост числа пользователей сервисов СБП – уже сейчас их использует каждый третий клиент нашего банка», – отметил Святослав Островский, член правления банка .

Все активнее россияне используют платежи через СБП по QR-коду и как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. Сегодня операции с использованием QR-кодов на POS-терминалах и по кнопке «Оплата через СБП» в магазине становятся привычным способом оплаты покупок в торговых точках. Покупателю достаточно отсканировать код на терминале с помощью смартфона и подтвердить платеж без применения карты. Сервис доступен для потребителей с бюджетными моделями смартфонов без поддержки NFC, что значительно расширяет круг потенциальных пользователей. Торговым предприятиям c2b-платежи через СБП позволяют сэкономить на эквайринге – при использовании сервиса комиссия существенно ниже. Также через СБП можно оплатить покупки в интернете или воспользоваться платежной ссылкой. Сервис не требует вводить данные карты, что упрощает процесс оплаты и делает его более безопасным.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 10% от всех карточных операций.