В городе Реж создали сувенирный бренд, который заметили в Москве

Создателей бренда отметили на конкурсе в Москве. Фото: авторы бренда «ProРЕЖ»

Жительницы города Реж Свердловской области Ольга Фадеева и Мария Скутина создали сувенирный бренд «ProРЕЖ», который получил награды на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Горожанки перед запуском проекта нашли хорошего дизайнера, после чего запустили выпуск футболок, свитшотов, худи и чайных кружек с фирменным стилем бренда. Товары они продавали через созданный магазин в центре города.

Продукцию «ProРЕЖ» оценили на конкурсе, в жюри которого вошла бывшая заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.