В карьерах ЕВРАЗ КГОК введены в работу два новых буровых станка

Буровой станок в карьере ЕВРАЗ КГОК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В карьерах ЕВРАЗ КГОК введены в работу два новых высокопроизводительных буровых станка СБШ 250/270 КП, предназначенных для подготовки скважин для выполнения взрывных работ.

Буровые станки отечественного производства предназначены для бурения вертикальных и наклонных скважин на карьерах для последующих взрывных работ и экскавации руды. За 12-часовую смену станок выполняет бурение 90 погонных метров скважин, глубина которых в зависимости от залегания месторождения достигает 17 метров.

Техника соответствует всем современным требованиям по условиям труда и удобству эксплуатации. Кабина машиниста оснащена системой кондиционирования, пылеподавления, антивибрационным креслом, системой видеонаблюдения. Особенность поступивших бурстанков – улучшенная система освещения для работы в ночное время.

Машинист буровой установки управляет техническим процессом. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

«Мы планомерно обновляем парк техники по всей технологической цепочке комбината: от тяговых агрегатов и самосвалов до экскаваторов и буровых станков. Современная высокопроизводительная техника отечественного производства, включая новый станок СБШ 250-270 КП, положительно зарекомендовала себя в карьерах ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Запуск нового оборудования позитивно скажется на объемах и качестве работы: суммарных метров скважин – больше, себестоимость лучше», – отметил на запуске одного из станков в работу Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«В 2023 году на горнотранспортном переделе перед нами стоят амбициозные задачи по объемам бурения – 803 000 метров и взрывам горной массы – более 25 млн кубических метров. Новые буровые станки позволят нам справиться с этой задачей», – подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Ведение буровзрывных работ в карьерах на новых станках осуществляет предприятие-партнер ЕВРАЗ КГОК – организация АВТ «Урал».

В 2023 году на комбинате планируется запустить в работу 4 новых самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн, два экскаватора с объемами ковша 15 и 20 куб. м.