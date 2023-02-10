Ural Music Night получит около 38 млн рублей из федерального бюджета

Фестиваль получит 38 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ural Music Night получит около 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение о направлении средств 9 февраля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год - 585 миллионов рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на Ночь музыки, - рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Она отметила, что в ближайшее время ожидается подписание документов и поступление денег и по другим проектам.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга объявила, когда состоится девятый фестиваль Ural Music Night. Организаторы решили провести его 23 июня.

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