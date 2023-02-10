Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 февраля 2023 7:58

«Лыжню России» в Нижнем Тагиле посетят известные спортсмены

На мероприятие приедут Сергей Чепиков, Антон Шипулин и Зинаида Амосова
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
"Лыжня России" пройдет 11 февраля 2023 года

"Лыжня России" пройдет 11 февраля 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 февраля на «Лыжню России» в Нижний Тагил приедут известные спортсмены Сергей Чепиков, Антон Шипулин и Зинаида Амосова. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Чепиков поедет в массовой, а не профессиональной гонке, чтобы пообщаться с уральцами и получить удовольствие от спортивного праздника.

В профессиональной гонке «Лыжни России» в Нижнем Тагиле примут участие 150 сильнейших лыжников региона. Они будут бороться за главный приз – снегоходы.