«Лыжню России» в Нижнем Тагиле посетят известные спортсмены

"Лыжня России" пройдет 11 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 февраля на «Лыжню России» в Нижний Тагил приедут известные спортсмены Сергей Чепиков, Антон Шипулин и Зинаида Амосова. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

Чепиков поедет в массовой, а не профессиональной гонке, чтобы пообщаться с уральцами и получить удовольствие от спортивного праздника.

В профессиональной гонке «Лыжни России» в Нижнем Тагиле примут участие 150 сильнейших лыжников региона. Они будут бороться за главный приз – снегоходы.