Силовики провели рейд в Цыганском поселке Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Силовики 9 февраля устроили рейд в Цыганском поселке Екатеринбурга. Полицейские проверяли местных жителей. Для установления личности и проверки по учетам в территориальный ОВД доставили около 30 человек.

- Основными задачами операции являлись выявление и пресечение преступлений и правонарушений, розыск лиц, причастных к преступной деятельности, а также скрывающихся от правоохранительных органов, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейскими также были проверены так называемые работные дома - центры помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на улицах Танкистов, Скоростной, Грязнова, Котовского. Нарушителей или находящихся в розыске среди них не выявлено.

Напомним, 8 февраля силовики устроили облаву на мигрантов на ВИЗе. Они проверили общежития, хостелы, торговый центр и предприятия района. В том числе сотрудники полиции посетили общежитие на Ключевской, 5, где живут студенты Уральского государственного медицинского университета.

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