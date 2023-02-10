В Свердловской области два города получат более 300 млн на строительство дорог

Дегтярску будет направлено 182,5 миллиона рублей. Заречному – 130,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Города Дегтярск и Заречный получат 313 миллионов рублей на строительство дорог. Деньги выделят из областного бюджета. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабинета министров.

Так, в Заречном на выделенные 130,3 миллиона рублей планируют начать второй этап строительства участков улиц от перекрестка Курчатова и Ленинградской до Энергетиков и по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.

Дегтярск получит 182,5 миллионов рублей. На эти деньги в городе продолжат реконструкцию улицы Калинина. Завершить работы планируется в 2023 году, а в 2024 обновленный участок благоустроят.

Напомним, в начале февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 2,4 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в муниципалитетах региона.

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